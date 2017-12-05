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Луценко: Про екстрадицію Саакашвілі поки не йдеться

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:18

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що зараз ніхто не збирається депортувати Міхеіла Саакашвілі до Грузії.

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок.

"Що може бути далі (із Саакашвілі – ред.)? Зараз не йдеться про депортацію, зараз не йдеться про екстрадицію, зараз ідеться про допит, підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину", - заявив голова ГПУ.

І, за його словами, якщо суд визнає екс-президента Грузії винним, він понесе за це відповідальність.

Як відомо, на думку адвоката Беки Басілії, що захищає інтереси Саакашвілі в Грузії, за затриманням екс-президента може послідувати його екстрадиція до Грузії, адже початок кримінального процесу проти політика в Києві співпало з активізацією його справи на батьківщині.

вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пуситили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

За даними СБУ, Саакашвілі затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Станом на 13:10 Саакашвілі не вивезли – активісти продовжують блокувати автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоСаакашвіліГрузія
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