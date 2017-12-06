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"Єврооптимісти" звинуватили Луценка у залякуванні депутатів

Середа, 6 грудня 2017, 02:52

Депутатське об'єднання "Єврооптимісти" розцінює обіцянки генпрокурора Юрія Луценка притягнути до кримінальної відповідальності нардепів, які "причетні до втечі Міхеіла Саакашвілі з-під варти працівників СБУ", як погрозу опозиційним політикам та зловживання повноваженнями.

Про це повідомляється на сторінці об'єднання у Facebook.

"Луценко під час виступу під куполом Верховної Ради погрожував кримінальною відповідальністю "єврооптимістам" Світлані Заліщук, Сергієві Лещенку, Ігореві Луценку та Мустафі Найєму. Ми, члени МФО "Єврооптимісти", вважаємо, що всі ці заяви про відкриття кримінального провадження – це не що інше, як зловживання повноваженнями і цинічне залякування депутатів, які відкрито виступають із критикою нинішньої влади", – йдеться у заяві.

Політики переконують, що не вчиняли жодних правопорушень.

"Депутати своєю участю гарантували, що проти мирних активістів не будуть застосовані насильницькі дії представниками правоохоронних органів", – наголосили в об'єднанні.

Як відомо, Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі. Серед них: Ігор Луценко, Юрій Дерев'янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Віктор Чумак.

У БПП закликали членів фракції Світлану Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафу Найєма покаятись і визнати свою помилку щодо підтримки "акцій протесту під керівництвом Міхеіла Саакашвілі".

Читайте детальніше: Затримання Саакашвілі

Теми: СаакашвіліГенпрокуратураЛуценкоЛещенко
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