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У БПП просять "покаятися" Найєма, Лещенка і Заліщук

Вівторок, 5 грудня 2017, 20:18

Рада фракції Партії "Блок Петра Порошенка" звернулася до членів фракції Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафи Найема та закликала покаятись і визнати свою помилку щодо підтримки "акцій протесту під керівництвом Міхеіла Саакашвілі".

Про це йдеться в офіційній заяві ради фракції БПП.

"Рада фракції Партії "Блок Петра Порошенка" звертається до членів фракції Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафи Найєма, які були співорганізаторами та активними учасниками так званих акцій протесту під керівництвом Міхеіла Саакашвілі: Ми вимагаємо публічно пояснити всьому українському суспільству, виборцям, які віддали за вас свої голоси, свою позицію і мотивацію при підбурюванні українських громадян до акцій протесту", - стверджується у заяві.

У фракції закликали своїх колег "визнати помилку".

"Своїх колег ми закликаємо покаятись і визнати свою помилку. В противному випадку, у фракції Партії "Блок Петра Порошенка", членами якої ви є, будуть всі підстави вважати, що з самого початку своєї депутатської діяльності ви керувалися єдиною метою: задоволення своїх власних амбіцій, навіть шляхом зради України на користь Росії, яка прагне знищити нас як незалежну, суверенну європейську державу", - зазначають у БПП.

Крім того, у БПП закликали Заліщук, Лещенка та Найєма надати свідчення правоохоронним органам.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що українські спецслужби зірвали план "руської зими" в Києві, але деякі українські політики продовжують грати в небезпечні ігри.   

Луценко повідомив, що вісім народних депутатів причетні до втечі Міхеіла Саакашвілі з-під варти працівників СБУ.

Читайте детальніше: Затримання Саакашвілі

Теми: БППСаакашвілі
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