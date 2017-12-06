Мартиненко попросив паспорт для виїзду до Швейцарії

Солом'янський райсуд Києва виключив серед обов'язків Миколи Мартиненка здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Про це у коментарі УП повідомила адвокат Мартиненка Тетяна Черезова.

Вона зазначила, що суд прийняв відповідне рішення по її клопотанню.

За словами сторони захисту його обґрунтовували, в першу чергу, відсутністю ризиків, що Мартиненко не сховається від слідства, виїхавши за межі України.

"Оскільки всіма своїми діями він неодноразово довів свій намір доводити невинність в судовому порядку, політичну заангажованість даної справи", - зазначила Черезова.

Крім того "існує необхідність представляти Центр Разумкова на міжнародних самітах, а також необхідність візиту до Швейцарської конфедерації для захисту своїх прав у кримінальній справі, дзеркальній кримінальній справі НАБУ", - додала адвокат.

Вона підсумувала, що відповідне рішення постійне і не підлягає апеляції.

Другий адвокат Мартиненка у цій справі Ігор Черезов повідомив, що під час оголошення рішення суду після фрази судді "клопотання адвоката задовольнити" прокурор "демонстративно вийшов із зали, недослухав суддю, навмисне голосно грюкнувши дверима залу засідань".

Як повідомлялося, 20 квітня 2017 року Мартиненку вручили повідомлення про підозру.

САП просила суд встановити заставу в розмірі 300 млн гривень, однак 17 народних депутатів і міністрів взяли його на поруки. У разі доведення провини йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Мартиненко затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Народний фронт поширив відео з заявою екс-нардепа, де той звинувачує НАБУ в "фальсифікації справи".

Пізніше суд заарештував майно Мартиненка.

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