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Порошенко: Ніхто не каже, що я втручаюсь в роботу антикорупційних органів

П'ятниця, 8 грудня 2017, 11:41

Президент Петро Порошенко заявляє, що жодного разу не втручався в роботу антикорупційних органів в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу у Литві.

"Мені приємно констатувати, що більше за два з половиною роки діяльності антикорупційних органів, всі, в тому числі керівництво цих органів, стверджує, що жодного разу не було втручання в діяльність цих органів з боку президента", - сказав він.

"Це є яскравим свідченням і підтвердженням незалежності їх роботи", - додав Порошенко.

Він також сказав, що "жодних небезпек щодо політичного втручання в діяльність антикорупційних інституцій я не допущу".

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій тазловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

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Також НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення, але суд його повернув.

      

Олександр Шумілін, УП
Теми: ПорошенкоНАБУНАЗКАнтикорупційна прокуратура
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