Мін'юст направив заяву до ГПУ через обшуки НАБУ

Міністерство юстиції направило заяву про кримінальне правопорушення до Генеральної прокуратури через обшуки НАБУ.

ГПУ отримала відповідну заяву, повідомив речник відомства Андрій Лисенко.

"У заяві вказується на проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку у приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13 у м. Києві", - написав Лисенко.

Мін’юст стверджує, що обшук проводили "в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу".

За даним фактом ГПУ внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження.

Водночас у НАБУ стверджують, що обшук у Мін’юсті був законним.

"Обшук, який детективи НАБУ 8 грудня 2017 року проводили у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції, з метою врятування доказів у кримінальному провадженні, був законним. Це підтверджено ухвалою, яку сьогодні виніс слідчий суддя Солом`янського районного суду Києва", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Як повідомлялося, Мін'юст заявив про проведення в п'ятницю Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві, а також у працівниці міністерства вдома.

НАБУ підтвердило, що провело два обшуки у будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства, і вони були санкціонованими. Слідчу дію вони пояснили ризиком знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиціїу розтраті понад 54 мільйонів гривень.