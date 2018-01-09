У Нідерландах заморозили активи Ахметова – ЗМІ

Cуд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів СКМ, "Метінвест" і ДТЕК, які належать олігарху Рінату Ахметову.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду.

Суд виніс відповідне рішення 5 січня в рамках процедури виконання припису Окружного суду Нікосії, який наклав арешт на активи Ахметова на суму 820 мільйонів доларів.

Згідно з текстом документу, заморожені усі акції SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

У прес-службі фінансово-промислової групи СКМ, заявили, що не мають інформації про нові позови до компанії.

"Наскільки ми розуміємо, інформація стосується формального виконання ухвали кіпрського суду на території Нідерландів", - зазначили в СКМ у коментарі "112 Україна".

У компанії запевнили, що працюють у звичайному режимі. Наступне судове засідання призначене на 27 лютого.

Як відомо, раніше "Financial Times" повідомила, що Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому". Серед заморожених активів - і лондонська квартира Ахметова, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Рішення окружного суду Нікосії щодо Ахметова було ухвалено 27 грудня.

Зазначається, що Raga Establishment Limited належить колишньому українському банкіру Денису Горбуненку. У компанії заявили, що продали "Укртелеком" Ахметову за $860 мільйонів у 2013 році - тоді олігарх заплатив 100 мільйонів і більше не вніс жодного платежу.

"СКМ" мав оскаржити рішення суду до 8 січня, у компанії заявляли, що "категорично не згодні" з рішенням Кіпрського суду, який заморозив активи Ахметова.

Володіння "Укртелекомом" раніше також оскаржив уряд України, який прагне повернути компанію на підставі того, що Ахметов не виконав свої зобов'язання.