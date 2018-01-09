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В Нидерландах заморозили активы Ахметова - СМИ

Вторник, 9 января 2018, 23:03
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - СМИ

Суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд вынес соответствующее решение 5 января в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 000 000 долларов.

Согласно тексту документа, замороженные все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

В пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых исках к компании.

"Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов", - отметили в СКМ в комментарии "112 Украина".

В компании заверили, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.

Как известно, ранее "Financial Times" сообщила, что Кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома".  Среди замороженных активов - и лондонская квартира Ахметова, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Решение окружного суда Никосии относительно Ахметова было принято 27 декабря. 

Отмечается, что Raga Establishment Limited  принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко. 

"СКМ" должен был обжаловать решение суда до 8 января, в компании заявили, что "категорически не согласны" с определением Кипрского суда, которым активы Ахметова заморожены. 

Владение "Укртелекомом" ранее также оспорило правительство Украины, которое стремится вернуть компанию на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.

Темы: судАхметов
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