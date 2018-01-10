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КНДР і Південна Корея відновлять роботу екстреного військового зв'язку

Середа, 10 січня 2018, 02:19

Північна і Південна Корея домовилися про відновлення каналу екстреного військового зв'язку між країнами, який був закритий з лютого 2016 року.

Про це пише AFP.

На зустрічі в Пханмунджомі - селі в демілітаризованій зоні, обидві сторони вирішили провести військові переговори і відновити військову гарячу лінію, закриту з лютого 2016 року.

При цьому, як повідомлялося, Північна Корея вирішила відправити спортсменів і делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.

Як заявили, у Держдепартаменті США, американці будуть співпрацювати з Сеулом, щоб гарантувати, що участь КНДР не буде порушувати санкції ООН.

Також Південна Корея запропонувала зустріч сімей, які були розділені під час корейської війни.

Як відомо, Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори. 

Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Раніше Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРПівденна КореяОлімпіада
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