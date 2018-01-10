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В ГБР могут отстранить общественность от отбора кадров - Найем

Среда, 10 января 2018, 11:51
В ГБР могут отстранить общественность от отбора кадров - Найем

В Государственном бюро расследований могут отстранить общественность от процесса отбора кадров.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем со ссылкой на опубликованные Кабинетом министров документы.

"Только Кабинет министров обнародовал Типовой порядок назначения на должности в ГБР, согласно которому работников ГБР будет отбирать конкурсная комиссия, которая формируется решением председателя ГБР из представителей органа Бюро и других государственных органов. Привлечение представителей общественных объединений и членов Совета общественного контроля ГБР не является обязательным", - написал нардеп.

Согласно обнародованному порядку назначения на должности, ГБР может стать единственным новосформированным правоохранительным органом, "руководство которого теоретически допускает отстранение общественности от процедуры отбора кадров", отметил Найем.

Кроме того, он добавил, что возникают вопросы относительно Совета общественного контроля ГБР, положения которого также опубликованы на сайте правительства.

"Согласно документу, состав Совета будет определяться не открытым верифицированным интернет-голосованием, как это происходило, например при формировании РГК НАБУ, а рейтинговым голосованием всех, кто захочет участвовать в Учредительном собрании", - сообщил нардеп.

В документе указано, что состав Совета формируется по результатам конкурса, проведенного во время учредительного собрания путем рейтингового голосования за представителей общественных объединений, которые лично присутствовали на учредительном собрании.

"Такой порядок образования РГК создает очень большой риск, что львиную долю участников учредительного собрания будут составлять представители фейковых или карманных общественных объединений, которые могут использоваться как политическими силами, так и руководством самого Бюро", - считает Найем.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.

ГБР должно перебрать на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.

Министерство юстиции обратилось в Администрацию президента с письмом о проведении люстрационной проверки Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил.

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Темы: ГБРКабинет министров
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