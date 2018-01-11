Доба в АТО: Загинуло троє бійців ЗСУ, є поранені

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло троє військовослужбовців Збройних сил України, ще троє отримали поранення, один - бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Загалом минулої доби зафіксовано 7 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові відповіли агресору.



"На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму", - повідомляють у прес-центрі.

Зазначається, що на Луганському напрямку, бойовиками були обстріляні з мінометів різних калібрів укріплення Збройних Сил України поблизу Троїцького.

"Особливу вогневу активність противник також виявляв у районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор неодноразово, як удень так і ввечері, вів вогонь зі 120-ти і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів", - йдеться у заяві штабу АТО.

Також там додають, що довкола Новолуганського півтори години ворог обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та мінометів різних калібрів. Оскільки ці обстріли мали прицільний характер та несли безпосередню загрозу життю і здоров’ю українських воїнів, вони були вимушені відповісти бойовикам.

На Донецькому напрямку окупанти порушували домовленості про припинення вогню з автоматичних станкових гранатометів біля Верхньоторецького та шахти Бутівка.

Раніше повідомлялося, що 9 січня з початку "різдвяного перемир'я" ЗСУ вперше відкрили вогонь.

Як відомо, Тристороння контактна група у Мінську домовилась про так зване "різдвяне перемир'я" і припинення вогню з півночі 23 грудня.