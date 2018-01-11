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Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые

Четверг, 11 января 2018, 06:08

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один - боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за прошлые сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные ответили агрессору.

"К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - получил боевую травму", - сообщают в пресс-центре.

Отмечается, что на Луганском направлении, боевиками были обстреляны из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого.

"Особую огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем ​​так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в заявлении штаба АТО.

Также там добавляют, что вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Поскольку эти обстрелы имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, они были вынуждены ответить боевикам.

На Донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецком и шахты Бутовка.

Ранее сообщалось, что 9 января с начала "рождественского перемирия" ВСУ впервые открыли огонь.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о так называемом "рождественское перемирье" и прекращении огня с полуночи 23 декабря.

Украинская правда
Темы: АТОВооруженные силыОРДЛО
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