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Окупанти Криму почнуть контролювати небо над Чонгаром у суботу

П'ятниця, 12 січня 2018, 22:46
Окупанти Криму почнуть контролювати небо над Чонгаром у суботу

Другий в анексованому Росією Криму дивізіон зенітно-ракетного комплекса С-400 заступить в суботу на бойове чергування на мисі Фіолент під Севастополем.

Про це, посилаючись на прес-службу Чорноморського флоту РФ, повідомляють 12 січня РИА Новости.

У грудні 2017 року Міноборони РФ повідомляло, що новий дивізійний комплект С-400 в січні заступить на бойове чергування в Севастополі (навесні 2017-го перший дивізіон С-400 розгорнули в районі Феодосії).

Згодом джерело в силових структурах заявило російському агентству, що ця система в першу чергу буде контролювати небо на кордоні з Україною.

Як відзначили в прес-службі ЧФ РФ, розгортання комплексу на позиції, дії розрахунків по приведенню ЗРК в бойове положення будуть проводитися під прикриттям зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С-1".

Очікуються урочисті церемонії заступання на чергування за участю командувача ВПС і ППО Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Віктора Севостьянова.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вжиття російською стороною необхідних заходів щодо забезпечення своєї безпеки не повинно сприйматися як загроза будь-кому".

Як в свою чергу зазначив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, російська армія, починаючи з 2015 року, отримала 16 полків, озброєних зенітно-ракетною системою С-400 "Тріумф", в 2018 році на озброєння армії надійде 10 дивізіонів ЗРК С-400.

Раніше повідомлялося, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 в Севастополі, в першу чергу, буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

Окупанти заявили, що в Криму формується ешелонована система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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