Оккупанты Крыма начнут контролировать небо над Чонгаром в субботу

Второй в аннексированном Россией Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 заступит в субботу на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота РФ, сообщает 12 января РИА Новости.

В декабре 2017 года Минобороны РФ сообщало, что новый дивизионный комплект С-400 в январе заступит на боевое дежурство в Севастополе (весной 2017-го первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии).

Впоследствии источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что эта система в первую очередь будет контролировать небо на границе с Украиной.

Как отметили в прес-службе ЧФ РФ, развертывание комплекса на позиции, действия расчетов по приведению ЗРК в боевое положение будут производиться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1".

Ожидается тожественная церемония заступления на дежурство с участием командующего ВВС и ПВО Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо".

Как в свою очередь отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия, начиная с 2015 года, получила 16 полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", в 2018 году на вооружение армии поступит 10 дивизионов ЗРК С-400.

Ранее сообщалось, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 в Севастополе, в первую очередь, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

Оккупанты заявили, что в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, поскольку Украина проводит испытания крылатых ракет.