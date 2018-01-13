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У Лутковської сподіваються, що другий обмін полоненими буде легшим

Субота, 13 січня 2018, 12:48

Другий очікуваний обмін полоненими, яких утримують на території ОРДЛО, може відбутися набагато швидше, ніж той, що відбувся 27 грудня.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив представник уповноваженого ВР з прав людини Михайло Чаплига. 

За його словами, вже зроблено "багато політичних заяв, як на рівні "нормандської четвірки", так і на рівні президентів".

"Ми почули також відповідні заяви від Медведчука, який озвучував певні формули. Тут є дві позиції: обмін може бути здійснений простіше, тому що вже є відпрацьовані механізми, верифікації і впевненість у тому, що люди не хочуть, наприклад, бути переміщеними на непідконтрольну територію", - зазначив Чаплига.

Він також зауважив, що вже є "відпрацьовані механізми "юридичної чистки".

"Тепер мова лише про політичне рішення щодо того, коли і за якою формулою це робити, і у разі прийняття такого рішення далі буде все швидше, ніж минулого разу", – висловив упевненість представник уповноваженого ВР з прав людини. 

Чаплига додав, що "Медведчук в одному з інтерв'ю напередодні сказав, що очікує, що політичні переговори будуть досить складними".

"Це вселяє певні остороги", - зазначив він. 

Як відомо, 27 грудня 73 українців повернулися додому з полону бойовиків. 

10 січня уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська заявила, що українська сторона і представники бойовиків Донбасу планують обмінятися списками на обмін 18 січня

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОполонені
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