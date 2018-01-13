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Поліція посилить роботу на пунктах пропуску на адмінкордоні з Кримом

Субота, 13 січня 2018, 15:18

Нацполіція посилить роботу на трьох пунктах пропуску на адмінкордоні з Кримом - "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар" - для запобігання діяльності зловмисників, які можуть прибувати з території півострова або ховатися там.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіціі за підсумком наради за участю першого заступника голови Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна і керівників поліції АР Крим і Херсонської області.

На зустрічі, зокрема, обговорювалася робота із затриманню зловмисників, які прибувають в Україну для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, а також диверсійних актів.

"Поліція Криму та прилеглих областей скоординують роботу з виявлення та припинення кримінальних злочинів. Для цього активізується робота поліції на трьох пунктах пропуску, розташованих на лінії розмежування з окупованим півостровом", - зазначили в поліції.

Як відомо, 13 січня під Севастополем на території окупованого Криму російські військові розгорнули другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400.

Другий дивізіон С-400 буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом. 

Раніше в РФ заявили, що розгорнуть системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

За даними МінТОТ, у 2017 році адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 2 513,3 тис. осіб. 

Українська правда 

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Теми: КримполіціяРосіяанексія
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