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РосЗМІ показали відео з кораблями в Криму, які Путін хоче повернути Україні

Субота, 13 січня 2018, 16:15
РосЗМІ показали відео з кораблями в Криму, які Путін хоче повернути Україні

Російський пропагандистський канал "Звезда" показав на відео українські кораблі в Криму, які президент РФ Володимир Путін хоче повернути Україні.

Про це повідомляє "УНІАН".

"На записах можна побачити морські тральщики "Чернігів" та "Черкаси", а також підводний човен "Запоріжжя" та рятувальне буксирне судно "Кременець". На відео видно, що за роки анексії українська техніка неабияк занепала і перебуває в жалюгідному стані. На деяких судах з'явилася іржа і облізла фарба", - зазначає інформагентство.

Раніше повідомлялося, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. За словами президента Росії Володимира Путіна, вся техніка в жалюгідному стані.

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму"принизливою подачкою" і закликає на неї не реагувати.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пропозицію передати Україні кримську техніку назвав "жестом доброї волі", щоб "зрушити українське політичне врегулювання з мертвої точки".

Як відомо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року на той час заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму.

На той момент були передані 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі. 5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до "повного припинення українськими силовиками бойових дій".

У Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, в тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", протичовнові корвети "Тернопіль" та "Луцьк", морські тральщики "Черкаси" та "Чернігів", великий підводний човен "Запоріжжя", рятувальний буксир "Кременець" та інші.

Теми: ПутінКриманексіякораблі
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