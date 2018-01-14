Умеров: Для порятунку Ханського палацу треба просити міжнародної допомоги

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що для збереження Ханського палацу в окупованому Криму потрібно просити міжнародної підтримки.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

"Я, насамперед, турбуюся за Ханський палац, який позбавляють автентичності в процесі так званої російської реконструкції. Потрібно звертатися в усі міжнародні організації, щоб припинити це", - наголосив Умеров.

Як відомо, у анексованому Росією Криму проводять роботи у Ханському палаці в Бахчисараї, які руйнують історичну пам'ятку.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

Також у соціальних мережах відбувалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплекса входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар та мечеть.