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Міноборони: У суботу в другій половині дня обстрілів не було

Неділя, 14 січня 2018, 12:37

Минулої доби незаконні збройні формування у першій половині дня обстрілювали позиції українських військових артилерією калібру 122 мм.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута, передає Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України.

"Незважаючи на прицільні ворожі обстріли з артилерії та мінометів, які заборонені Мінськими угодами, у переважній більшості випадків наші захисники не відкривали вогонь у відповідь. Лише в районі Верхньоторецького, з метою збереження життя і здоров’я особового складу, українські військові придушили ворожу активність зі стрілецької зброї", - зазначено у повідомленні.

 

Загалом минулої доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів бойовиків. При цьому вони випустили в бік позицій українських військових 6 снарядів з артилерії калібру 122 мм, 32 - з мінометів калібру 120 мм, та 17 - з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілів, один військовослужбовець отримав бойове травмування в районі Верхньоторецького. Захисника було евакуйовано до військового мобільного госпіталя, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я - задовільний", - розповів речник Міноборони.

Як повідомили раніше в прес-центрі штабу АТО, друга половина минулої доби починаючи з 15.30 минула без порушення режиму припинення вогню.

"Зазначу, що всі обстріли відбулися у першій половині минулої доби", - підтвердив це повідомлення Праута.

Водночас прикордонники заявили, що в суботу близько 19-ї години під обстріли незаконних збройних формувань потрапив опорний пункт поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутово" з боку Верхньошироківського.

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониобстрілДонбасАТООРДЛО
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