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Саакашвілі анонсував нові "пошуки спартанців для зміни влади"

Неділя, 14 січня 2018, 16:26
Саакашвілі анонсував нові пошуки спартанців для зміни влади

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі анонсував відновлення "пошуків 300 спартанців для зміни влади в Україні".

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook 14 січня. 

За словами Саакашвілі, він планує відновити "регіональні поїздки", у яких шукатиме "сміливих, ініціативних людей". 

Першу зустріч лідер РНС планує провести 15 січня у Дніпрі, про подальші плани не повідомив. 

Як відомо, Апеляційний суд Києва переніс на 19 січня розгляд апеляційної скарги ГПУ на рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу Міхеілу Саакашвілі.

Рішення ухвалено через те, що на попереднє засідання, яке відбулося 11 січня, не з'явилися народні депутати, які хочуть взяти Саакашвілі на поруки. 

Слідство інкримінує екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі ч 2. статті 256 ККУ - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". ГПУ стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід лідеру "Руху нових сил": відпустив політика на час розслідування, не підтримавши клопотання Генпрокуратури про домашній арешт.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі
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