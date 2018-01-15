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Шабуніна викликали на допит через конфлікт з помічником нардепа

Понеділок, 15 січня 2018, 18:31
Шабуніна викликали на допит через конфлікт з помічником нардепа

Поліція викликала на допит голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у кримінальній справі стосовно конфлікту з помічником народного депутата Радикальної Партії Сергія Мельничука Всеволодом Філімоненком.

Про це повідомляється на сайті ЦПК.

"Відразу після зимових свят слідчі Дніпровської поліції взялися з новими силами за "справу Шабуніна". Сьогодні, 15 січня, в приміщенні Дніпровського районного відділку поліції мав відбутися одночасний допит голови Центру Протидії Корупції Віталія Шабуніна та помічника народного депутата Всеволода Філімоненка", - йдеться у повідомленні.

В ЦПК зазначають, що допит організували з ініціативи самого Філімоненка.

Юрист активістів вважає, що поліція на допиті намагатиметься довести, що Філімоненко, якого побив Шабунін, був журналістом.

"Факт підтвердження журналістської діяльності Філімоненком потрібен слідчим саме для інкримінування Шабуніну більш тяжкої статті кримінального кодексу", – заявила юрист Центру Протидії Корупції Олена Щербан.

Вона додала, що Філімоненко прийшов на допит разом із своїми соратниками та приніс шоколадки, які роздавав усім присутнім.

Як відомо, 8 червня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціядопитЦПК
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