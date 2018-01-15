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Шабунина вызвали на допрос из-за конфликта с помощником нардепа

Понедельник, 15 января 2018, 18:31
Шабунина вызвали на допрос из-за конфликта с помощником нардепа

Полиция вызвала на допрос главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по уголовному делу в отношении конфликта с помощником народного депутата Радикальной Партии Сергея Мельничука Всеволодом Филимоненком.

Об этом сообщается на сайте ЦПК.

"Сразу после зимних праздников следователи Днепровской полиции взялись с новыми силами за "дело Шабунина". Сегодня, 15 января, в помещении Днепровского районного отделения полиции должен быть одновременный допрос председателя Центра Противодействия Коррупции Виталия Шабунина и помощника народного депутата Всеволода Филимоненко", - говорится в сообщении.

В ЦПК отмечают, что допрос организовали по инициативе самого Филимоненко.

Юрист активистов считает, что полиция на допросе будет пытаться доказать, что Филимоненко, которого избил Шабунин, был журналистом.

"Факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователям именно для инкриминирования Шабунину более тяжелой статьи уголовного кодекса", - заявила юрист Центра Противодействия Коррупции Елена Щербань.

Она добавила, что Филимоненко пришел на допрос вместе со своими соратниками и принес шоколадки, которые раздавал всем присутствующим.

Как известно, 8 июня "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Темы: полициядопросЦПК
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