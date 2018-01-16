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Суд не зміг взятися за "диктаторські закони" через прокурорів і Єфремова

Вівторок, 16 січня 2018, 13:05

Судове засідання у справі про ухвалені Верховною Радою 16 січня 2014 року "диктаторські закони" перенесли на 14 лютого через відсутність прокурорів, адвокатів та екс-глави фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Про це повідомляє "Громадське".

Підготовче судове засідання за кримінальним провадженням у звинуваченні у зловживанні службовим становищем та фальсифікації результатів голосування Ради мало відбутися у річницю голосування за "диктаторські закони".

Підготовчі засідання у цій справі проходять з кінця 2015, але кожного разу суд переносять на нову дату.

Цього разу до зали суду не з’явилися обидва прокурори, кілька адвокатів, а із обвинуваченим Єфремовим, який перебуває у Старобільському СІЗО, не вдалося встановити зв’язок.

Загалом все судове засідання тривало близько 7 хвилин.

Як повідомлялося, Єфремова також звинувачують у державній зраді, в організації захоплення Луганської ОДА, в пособництві в захопленні управління СБУ в області, в діях з метою зміни меж території України, сприянні створенню терористичної організації "Луганська народна республіка".

Цю справу розглядає Старобільський райсуд Луганської області.

12 січня суд продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту у Києві.

Як відомо, 16 січня 2014 року депутати парламенту підняттям рук, без використання системи "Рада" проголосували за пакет законів, які надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту.

"Українська правда" у Threads

Теми: судВерховна РадазаконодавствоЄфремов
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