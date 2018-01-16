Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд не смог взяться за "диктаторские законы" из-за прокуроров и Ефремова

Вторник, 16 января 2018, 13:05

Судебное заседание по делу о принятых Верховной Радой 16 января 2014 года "диктаторских законах" перенесли на 14 февраля из-за отсутствия прокуроров, адвокатов и экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом сообщает "Громадське".

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации результатов голосования Рады должно было состояться в годовщину голосования за "диктаторские законы".

Подготовительные заседание по этому делу проходят с конца 2015 года, но каждый раз суд переносят на новую дату.

На этот раз в зал суда не явились оба прокурора, несколько адвокатов, а с обвиняемым Ефремовым, который находится в Старобельском СИЗО, не удалось установить связь.

В целом все судебное заседание длилось около 7 минут.

Как сообщалось, Ефремова также обвиняют в государственной измене, в организации захвата Луганской ОГА, в пособничестве в захвате управления СБУ в области, в действиях с целью изменения границ территории Украины, содействии созданию террористической организации "Луганская народная республика".

Это дело рассматривает Старобельский райсуд Луганской области.

12 января суд продолжил Ефремову меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту в Киеве.

Как известно, 16 января 2014 года депутаты парламента поднятием рук, без использования системы "Рада" проголосовали за пакет законов, которые предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судВерховная РадазаконодательствоЕфремов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: