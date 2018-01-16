Суд не смог взяться за "диктаторские законы" из-за прокуроров и Ефремова

Судебное заседание по делу о принятых Верховной Радой 16 января 2014 года "диктаторских законах" перенесли на 14 февраля из-за отсутствия прокуроров, адвокатов и экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом сообщает "Громадське".

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации результатов голосования Рады должно было состояться в годовщину голосования за "диктаторские законы".

Подготовительные заседание по этому делу проходят с конца 2015 года, но каждый раз суд переносят на новую дату.

На этот раз в зал суда не явились оба прокурора, несколько адвокатов, а с обвиняемым Ефремовым, который находится в Старобельском СИЗО, не удалось установить связь.

В целом все судебное заседание длилось около 7 минут.

Как сообщалось, Ефремова также обвиняют в государственной измене, в организации захвата Луганской ОГА, в пособничестве в захвате управления СБУ в области, в действиях с целью изменения границ территории Украины, содействии созданию террористической организации "Луганская народная республика".

Это дело рассматривает Старобельский райсуд Луганской области.

12 января суд продолжил Ефремову меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту в Киеве.

Как известно, 16 января 2014 года депутаты парламента поднятием рук, без использования системы "Рада" проголосовали за пакет законов, которые предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста.