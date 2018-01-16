Суд не смог взяться за "диктаторские законы" из-за прокуроров и Ефремова
Судебное заседание по делу о принятых Верховной Радой 16 января 2014 года "диктаторских законах" перенесли на 14 февраля из-за отсутствия прокуроров, адвокатов и экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.
Об этом сообщает "Громадське".
Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации результатов голосования Рады должно было состояться в годовщину голосования за "диктаторские законы".
Подготовительные заседание по этому делу проходят с конца 2015 года, но каждый раз суд переносят на новую дату.
На этот раз в зал суда не явились оба прокурора, несколько адвокатов, а с обвиняемым Ефремовым, который находится в Старобельском СИЗО, не удалось установить связь.
В целом все судебное заседание длилось около 7 минут.
Как сообщалось, Ефремова также обвиняют в государственной измене, в организации захвата Луганской ОГА, в пособничестве в захвате управления СБУ в области, в действиях с целью изменения границ территории Украины, содействии созданию террористической организации "Луганская народная республика".
Это дело рассматривает Старобельский райсуд Луганской области.
12 января суд продолжил Ефремову меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту в Киеве.
Как известно, 16 января 2014 года депутаты парламента поднятием рук, без использования системы "Рада" проголосовали за пакет законов, которые предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста.