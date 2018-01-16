Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценку передали матеріали про розкрадання мільярдів у Приватбанку

Вівторок, 16 січня 2018, 14:41

Національний банк України передав результати forensic-аудиту Приватбанку компанією Kroll генеральному прокурору України та іншим зацікавленим особам.

Про це повідомила заступник голови центробанку Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Результати forensic audit представлені генеральному прокурору, міжнародним партнерам і організаціям, послам, іншим колегам з державних структур, аналітичним та експертним колам. Ми впевнені, що результати розслідування допоможуть довести до кінця кейс Приватбанку, як перший в нашій країні кейс фінансового розслідування і повернення державою витрачених коштів", - сказала Рожкова.

Як відомо, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, заявили, що збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів Геннадія Боголюбова і Ігоря Коломойського, сягають 5,5 мільярда доларів.  

"Українська правда" у Threads

Теми: ПриватКоломойськийБоголюбов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Приват
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 мільярдів
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: