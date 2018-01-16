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Луценко передали материалы о хищении миллиардов в Приватбанке

Вторник, 16 января 2018, 14:41

Национальный банк Украины передал результаты forensic-аудита Приватбанка компанией Kroll генеральному прокурору Украины и другим заинтересованным лицам.

Об этом сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"Результаты forensic audit представлены генеральному прокурору, международным партерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс Приватбанка, как первый в нашей стране кейс финансового расследования и возврат государством потраченных средств", - сказала Рожкова.

Как известно, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, заявили, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, достигают 5,5 миллиарда долларов.

Темы: ПриватКоломойскийБоголюбов
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