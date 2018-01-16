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В ОРДЛО не надають гарантії безпеки для ремонту обладнання Vodafone – СЦКК

Вівторок, 16 січня 2018, 19:11
В ОРДЛО не надають гарантії безпеки для ремонту обладнання Vodafone – СЦКК

З української сторони зроблені усі кроки для початку робіт щодо відновлення обладнання мобільного оператора Vodafone. Однак з боку ОРДЛО відсутні необхідні гарантії безпеки.

Про це повідомила українська сторона СЦКК на сторінці прес-центр штабу АТО.

"Так, станом на 16.01.2018 з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт для відновлення працездатності пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна та надано необхідні гарантії безпеки їх проведення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці питання вирішуються за сприяння української сторони СЦКК, штабу АТО та СММ ОБСЄ в Україні.

"Разом з тим, процес вирішення цієї проблеми зі сторони ОРДО перебуває на "нульовому" рівні: гарантії безпеки з боку НЗФ ОРДО, необхідні на час проведення ремонтних робіт, відсутні", - розповіли в СЦКК.

Водночас там повідомили, що небажання ватажків ОРДЛО почати роботу над відновленням пошкодженого обладнання маскується "масованими інформаційними "вкидами" та поширенням у підконтрольних їм ЗМІ інформації, що звинувачує українську сторону у неспроможності та небажанні проведення зазначених ремонтних робіт".

В СЦКК додають, що станом на 16.01.2018 до української сторони СЦКК надійшло 27 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах інфраструктури Донецької області різного характеру.

З них українська сторона планово погодила 20 заявок, (решту задовольнять у відповідні терміни) та надала необхідні гарантії безпеки з боку штабу АТО.

Однак з боку ОРДЛО з відповідними безпековими гарантіями погоджена лише ОДНА заявка.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

"Радіо Свобода" з посиланням на керівника операторського відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторію Рубан повідомляло, що Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) прийняв до розгляду звернення Vodafone про доступ до ушкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольною території Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: мобільний зв'язокОРДЛОАТО
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