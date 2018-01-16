В ОРДЛО не предоставляют гарантии безопасности для ремонта оборудования Vodafone - СЦКК

С украинской стороны сделаны все шаги для начала работ по восстановлению оборудования мобильного оператора Vodafone. Однако со стороны ОРДЛО отсутствуют необходимые гарантии безопасности.

Об этом сообщила украинская сторона СЦКК на странице пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 16.01.2018 с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина и предоставлены необходимые гарантии безопасности их проведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти вопросы решаются при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине.

"Вместе с тем, процесс решения этой проблемы со стороны ОРДО находится на "нулевом" уровне: гарантии безопасности со стороны НЗФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют", - рассказали в СЦКК.

В то же время там сообщили, что нежелание главарей ОРДЛО начать работу над восстановлением поврежденного оборудования маскируется "массированными информационными "вбросами" и распространением в подконтрольных им СМИ информации, которая обвиняет украинскую сторону в неспособности и нежелании проведения указанных ремонтных работ".

В СЦКК добавляют, что на 16.01.2018 к украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера.

Из них украинская сторона планово согласовала 20 заявок, (остальные удовлетворят в соответствующие сроки) и предоставила необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО.

Однако со стороны ОРДЛО с соответствующими вопросами безопасности гарантиями согласована только одна заявка.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

"Радио Свобода" со ссылкой на руководителя операторского отдела по связям с общественностью компании Vodafone Викторию Рубан сообщало, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.