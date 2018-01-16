Пункти законопроекту про реінтеграцію Донбасу порушують норми Конституції – Найєм

Законопроект про реінтеграцію Донбасу визначає загальні рамки роботи і субординацію різних органів влади на території, прилеглій до лінії зіткнення. Однак деякі його пункти порушують норми Конституції.

Про це написав народний депутат Мустафа Найєм.

Він зазначає, що у законопроекті "дуже нечітко" прописана констатація фактів. Зокрема, це стосується дати окупації, яка, за словами Найєма, наразі так і не з'явилася у документі.

"У перехідних положеннях відразу кілька пунктів закону прямо порушують норми Конституції в частині повноважень президента, який наділяється правом одноосібно, без узгодження з ВР, застосовувати ВСУ і визначати повноваження Командувача об'єднаних сил, керівного усіма силами і засобами всіх військових формувань в Донецькій і Луганській областях", - повідомив нардеп.

За його словами, окремо виникають побоювання "щодо безпрецедентних повноважень, якими наділяються всі особи, які залучаються до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони в Донецькій і Луганській областях".

"Умови, при яких такі повноваження набувають чинності описані настільки розмито, що їх можна використовувати навіть в разі пожежної безпеки", - пояснює Найєм.

Крім того, документ вносить зміни в закон "Про контррозвідувальну діяльність". Нардеп розказав, що вони дають право співробітникам СБУ проводити оперативно-технічні пошукові заходи в системах і каналах телекомунікацій для отримання інформації "під час здійснення заходів, спрямованих на відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації".

"Правда норма прописана таким чином, що дає СБУ такі необмежені можливості не тільки в Донецькій і Луганській областях, а й на території всієї країни", - підкреслив нардеп.

Як відомо, 16 січня 2018 року Верховна Рада не встигла розглянути всі правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що у середу Рада продовжить розгляд цього законопроекту з поправки №483.