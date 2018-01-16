Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункти законопроекту про реінтеграцію Донбасу порушують норми Конституції – Найєм

Вівторок, 16 січня 2018, 19:52
Пункти законопроекту про реінтеграцію Донбасу порушують норми Конституції – Найєм

Законопроект про реінтеграцію Донбасу визначає загальні рамки роботи і субординацію різних органів влади на території, прилеглій до лінії зіткнення. Однак деякі його пункти порушують норми Конституції.

Про це написав народний депутат Мустафа Найєм.

Він зазначає, що у законопроекті "дуже нечітко" прописана констатація фактів. Зокрема, це стосується дати окупації, яка, за словами Найєма, наразі так і не з'явилася у документі.

"У перехідних положеннях відразу кілька пунктів закону прямо порушують норми Конституції в частині повноважень президента, який наділяється правом одноосібно, без узгодження з ВР, застосовувати ВСУ і визначати повноваження Командувача об'єднаних сил, керівного усіма силами і засобами всіх військових формувань в Донецькій і Луганській областях", - повідомив нардеп.

За його словами, окремо виникають побоювання "щодо безпрецедентних повноважень, якими наділяються всі особи, які залучаються до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони в Донецькій і Луганській областях".

"Умови, при яких такі повноваження набувають чинності описані настільки розмито, що їх можна використовувати навіть в разі пожежної безпеки", - пояснює Найєм.

Крім того, документ вносить зміни в закон "Про контррозвідувальну діяльність". Нардеп розказав, що вони дають право співробітникам СБУ проводити оперативно-технічні пошукові заходи в системах і каналах телекомунікацій для отримання інформації "під час здійснення заходів, спрямованих на відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації".

"Правда норма прописана таким чином, що дає СБУ такі необмежені можливості не тільки в Донецькій і Луганській областях, а й на території всієї країни", - підкреслив нардеп.

Як відомо, 16 січня 2018 року Верховна Рада не встигла розглянути всі правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що у середу Рада продовжить розгляд цього законопроекту з поправки №483.

Теми: законодавствоДонбасВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
законодавство
Між ковідом та війною з мільярдами гривень: як і коли українські партії знову почнуть звітувати
Що не так з ліцензуванням для виробників касок і бронежилетів, та як це впливає на обороноздатність держави
Президент підписав закон, який полегшує військовим звільнення в запас
Останні новини
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
10:31
Цьогоріч ВВП України зросте на 4,5%, міжнародні резерви становитимуть майже 40 мільярдів доларів - МВФ
Усі новини...
Реклама: