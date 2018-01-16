Пункты законопроекта о реинтеграции Донбасса нарушают нормы Конституции - Найем

Законопроект о реинтеграции Донбасса определяет общие рамки работы и субординацию различных органов власти на территории, прилегающей к линии соприкосновения. Однако некоторые его пункты нарушают нормы Конституции.

Об этом написал народный депутат Мустафа Найем.

Он отмечает, что в законопроекте "очень нечетко" прописана констатация фактов. В частности, это касается даты оккупации, которая, по словам Найема, пока так и не появилась в документе.

"В переходных положениях сразу несколько пунктов закона прямо нарушают нормы Конституции в части полномочий президента, наделяется правом единолично, без согласования с ВР, применять ВСУ и определять полномочия командующего объединенных сил, руководящего всеми силами и средствами всех военных формирований в Донецкой и Луганской областях", - сообщил нардеп.

По его словам, отдельно возникают опасения "относительно беспрецедентных полномочий, которыми наделяются все лица, привлекаемые к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях".

"Условия, при которых такие полномочия вступают в силу описаны настолько размыто, что их можно использовать даже в случае пожарной безопасности", - объясняет Найем.

Кроме того, документ вносит изменения в закон "О контрразведывательной деятельности". Нардеп рассказал, что они дают право сотрудникам СБУ проводить оперативно-технические поисковые мероприятия в системах и каналах телекоммуникаций для получения информации "при осуществлении мероприятий, направленных на отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".

"Правда норма прописана таким образом, что дает СБУ такие неограниченные возможности не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории всей страны", - подчеркнул нардеп.

Как известно, 16 января 2018 Верховная Рада не успела рассмотреть все поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.



Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в среду Рада продолжит рассмотрение этого законопроекта с поправки №483.