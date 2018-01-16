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Під час медичного обстеження у Трампа виявили ожиріння

Вівторок, 16 січня 2018, 23:10

Лікар Білого дому Ронні Джексон розповів про результати медичного обстеження президента США Дональда Трампа.

Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що Трамп має індекс маси тіла 29,9 (при вазі 239 фунтів і рості 75 дюймів) - це свідчить про ожиріння.

Джексон заявив, що президент США "перебуває у відмінному стані здоров'я", але порадив йому робити фізичні вправи і покращити дієту.

"У нього багато енергії та витривалості, він не палить і не вживає алкоголю. У Трампа неймовірно хороші гени", - додав він.

Як відомо, лікар Білого дому провів обстеження президента США Дональда Трампа після звинувачень у його розумовій непридатності для роботи.

Зазначається, що медичне обстеження було першим з моменту інавгурації Трампа і тривало близько трьох годин у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда (штат Меріленд).

Як повідомлялося, на початку січня у США опублікували книгу журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа", яка стала лідером продажів. 

У книзі розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували, а медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "довбаним ідіотом". Також автор описує відсутність у Трампа відповідних знань та інтересу до посади очільника Білого дому, інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Сам Трамп заперечує інформацію, подану у книжці.

Теми: ТрампСША
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