Парубій прогнозує голосування за законопроект по Донбасу вже у четвер

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що голосування щодо законопроекту про забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донбасу відбудеться 18 січня.

Про це він сказав на ранковому засіданні парламенту в середу, на якому народні депутати продовжують розглядати правки до законопроекту №7163.

"Нам залишилося розглянути 192 правки. Сподіваюся, що нам вдасться сьогодні гідно попрацювати, щоб завтра вийти на прийняття рішення", – заявив Парубій.

Наразі жодна поправка, яка ставиться на підтвердження, не набрала достатньої кількості голосів.

Крім цього народний депутат Віктор Пинзеник звернув увагу, що у тексті законопроекту до другого читання пропонується визнати таким, що втратив чинність, закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Пинзеник зазначив наступне: якщо на адмінстративних кордонах між регіонами України немає прикордонного і митного контролю, то на адміністративному контролі з Кримом такий контроль є. Правовою підставою для встановлення такого контролю є саме закон про вільну економічну зону Крим.

"Яким чином буде здійснюватися контроль за переміщенням товарів і фізичних осіб, якщо правові підстави для такого контролю зникнуть?", – наголосив нардеп.

"Цей закон також встановлює особливості виплати пенсій. У випадку його скасування ці особливості зникають і важко спрогнозувати, з яким обсягом судових позовів може стикнутися український бюджет", – зазначив Пинзеник.

Він закликав народних депутатів не скасовувати закон, а вносити до нього відповідні правки.

За пропозицією Парубія депутати погодились обговорити цей нюанс на засіданні профільного комітету в середу та напрацювати консолідоване рішення.

"Спробуйте до завтра в діалозі з комітетом знайти правильну пропозицію, щоб комітет перед голосуванням міг під стенограму озвучити правильну компромісну позицію", – зазначив спікер.

Як повідомлялось, під час засідання Верховної Ради 16 січня нардепи розглянули 482 поправки до вказаного законопроекту.

На засіданні у вівторок точилася дискусія щодо прописування у назві і тексті законопроекту слів про окупацію Криму та встановлення чітких дат початку окупації Донецької та Луганської областей, а також АРК Крим.

Водночас секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник підкреслив, що депутати не можуть змінити назву законопроекту про деокупацію Донбасу у зв’язку з обмеженнями регламенту.

Як відомо, Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу 6 жовтня 2017 року.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими, а Російську Федерацію – країною-агресором.

Із законопроекту було прибрано згадку про Мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів.

У пояснювальній записці вказується, що цей законопроект приймається для зміни режиму АТО і для врегулювання правового статусу "фактично окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей".