У ДСНС попередждають про пік непогоди

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Середа, 17 січня 2018, 12:36

По всій Україні прогнозують дуже сильні снігопади, пік непогоди очікується з ночі 17 січня до середини дня 18 січня.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив керівник ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами,  на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні, а місцями дуже сильні снігопади, хуртовини та снігові покриви висотою до 40 сантиметрів.

Він додав, що у  Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються сильний дощ з переходом у сніг.  

"Наразі сніг у Києві та області майже припинився, але це тимчасово. Пік непогоди ми очікуємо з пізнього вечора 17 січня до дня 18 січня", - сказав Чечоткін.

Також він повідомив, що наразі до очіщення автошляхів  залучено 1300 одиниць техніки та 1800 працівників Укравтодору.

Безпосередньо у Києві задіяно 600 одиниць снігоприбиральної техніки та 4 тисячі працівників.

Також на проблемних ділянках на вулиці Олени Теліги, Дружби народів, на бульварі Лесі Українки та Деміївській площі розміщені 4 тягачі для буксирування автотранспорту.

Крім того, частково обмежений в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку Харкова та Чернігова для задовільної роботи снігоприбиральної техніки.

"В найближчий час погодні умови будуть значно погіршені, тому за моїм рішенням 2 тис одиниць техніки та 7 тисяч працівників ДСНС по всій Україні були переведені у посилений режим роботи", - сказав Чечоткін.

Він закликав власників автотранспорту та пасажироперевізників у найближчу добу утриматися від виїзду на автошляхи.

У свою чергу прем'єр Володимир Гройсман заявив, що з вечора мають бути мобілізовані до цілодобової роботи всі місцеві органи влади та служби.

За його словами, для якісної роботи з очіщення доріг є необхідна техніка, кошти та паливо, тому ускладнень не повинно бути.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням керівникам районних адміністрацій, якщо дороги вчасно не розчищатимуть від снігу.

Як відомо, синоптики і рятувальники попереджають українців про ускладнення погодних умов на 17-18 січня.

Яна Міланова, УП
Теми: ДСНС погода
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