Гройсман просить антикорупціонерів допомогти з кадрами

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Середа, 17 січня 2018, 13:48

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман просить антикорупційні організації запропонувати кілька кандидатур на посаду керівника Державного геоканастру.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу.

"Черговий раз звертаюся до наших авторитетних антикорупційних організацій. Дуже прошу, дайте дві-три кандидатури якісних фахівців з бездоганною репутацією і я внесу цю кандидатуру на те, щоб людина очолила Держгеокадастр країни", - сказав він.

"Це буде найміцніший антикорупційний крок у цій сфері. Того керівника я звільнив, як ви пам'ятаєте. Дійсно внесіть 2-3 особи, щоб уряд порадився і визначився. А я внесу як прем’єр-міністр. Щоб людина була з бездоганною репутацією, з якісними професійними якостями з точки зору управлінця", - додав Гройсман.           

Як відомо, 24 жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку у Києві відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Гройсман земля
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