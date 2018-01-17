Гройсман просит антикоррупционеров помочь с кадрами

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Среда, 17 января 2018, 13:48

Премьер-министр Владимир Гройсман попросил антикоррупционные организации предложить несколько кандидатур на должность руководителя Государственного геоканастру.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

"В очередной раз обращаюсь к нашим авторитетным антикоррупционным организациям. Очень прошу, дайте две-три кандидатуры качественных специалистов с безупречной репутацией и я внесу эту кандидатуру на то, чтобы человек возглавил Держгеокадастр страны", - сказал он.

"Это будет самый прочный антикоррупционный шаг в этой сфере. Того руководителя я освободил, как вы помните. Действительно внесите 2-3 человека, чтобы правительство посоветовался и определился. А я внесу как премьер-министр. Чтобы человек был с безупречной репутацией, с качественными профессиональными качествами с точки зрения управленца", - добавил Гройсман.

Как известно, 24 октября премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета регионального развития в Киеве отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Александр Шумилин, УП
Темы: Гройсман земля
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