Гройсман просит антикоррупционеров помочь с кадрами

Премьер-министр Владимир Гройсман попросил антикоррупционные организации предложить несколько кандидатур на должность руководителя Государственного геокадастра.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.



"В очередной раз обращаюсь к нашим авторитетным антикоррупционным организациям. Очень прошу, дайте две-три кандидатуры качественных специалистов с безупречной репутацией и я внесу эту кандидатуру на то, чтобы человек возглавил Держгеокадастр страны", - сказал он.



"Это будет самый прочный антикоррупционный шаг в этой сфере. Того руководителя я освободил, как вы помните. Действительно внесите 2-3 человека, чтобы правительство посоветовался и определился. А я внесу как премьер-министр. Чтобы человек был с безупречной репутацией, с качественными профессиональными качествами с точки зрения управленца", - добавил Гройсман.



Как известно, 24 октября премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета регионального развития в Киеве отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.