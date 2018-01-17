Генпрокурор Юрій Луценко каже, що скоро ГПУ зробить резонансне повідомлення про долю півтонни золота оточення Віктора Януковича, арештованого в Швейцарії.

Про це він повідомив журналістам у середу.

Один з представників ЗМІ запитав генпрокурора, яка доля близько 500 кілограмів золотих виробів, які восени були арештовані в Швейцарії і нібито належать оточенню екс-президента Віктора Януковича.

"Без коментарів в інтересах слідства", - почав Луценко. Але потім додав: "Найближчим часом ви почуєте дуже резонансні новини про хід однієї дуже резонансної справи".

Луценко також розповів, що розслідування у справах нардепів, яких нещодавно позбавили депутатської недоторканості, знаходяться на завершальних стадіях.

Як повідомляв 4 вересня заступник генпрокурора Євген Єнін, за кордоном заарештовано півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Сам Луценко того ж дня заявив, що у Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича". Він додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.

Генпрокуратура Швейцарії заявила, що знає про "золото Януковича".

Пізніше Луценко розповів, що йдеться про 460 кг золота, і ГПУ поки що не може встановити контакт із швейцарськими колегами з цього приводу.

Журналісти запитали його, чи дійсно це золото належало родині колишнього нардепа-регіонала Сергія Кацуби та екс-заступника голови "Нафтогазу України" Олександра Кацуби.

Генпрокурор відповів, що знає, кому воно належить, але наразі поділитися цією інформацією не може.

Євген Кізілов, УП