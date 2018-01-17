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Луценко анонсировал резонансную новость о золоте "семьи" Януковича

Среда, 17 января 2018, 16:09
Луценко анонсировал резонансную новость о золоте семьи Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что скоро ГПУ сделает резонансное заявление о судьбе полутонны золота окружения Виктора Януковича, арестованного в Швейцарии.

Об этом он сообщил журналистам в среду.

Один из представителей СМИ спросил генпрокурора, какая судьба около 500 килограммов золотых изделий, которые осенью были арестованы в Швейцарии и якобы принадлежат окружению экс-президента Виктора Януковича.

"Без комментариев в интересах следствия", - начал Луценко. Но потом добавил: "В ближайшее время вы услышите очень резонансные новости о ходе одного очень резонансного дела".

Луценко также рассказал, что расследования по делам нардепов, которых недавно лишили депутатской неприкосновенности, находятся на завершающих стадиях.

Как сообщал 4 сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин, за рубежом арестованы полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Сам Луценко в тот же день заявил, что в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича". Он добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

Генпрокуратура Швейцарии, в свою очередь, заявила, что знает о "золоте Януковича".

Позже Луценко рассказал, что речь идет о 460 кг золота, и ГПУ пока не может установить контакт с швейцарскими коллегами по этому поводу.

Журналисты спросили его, действительно ли это золото принадлежало семье бывшего нардепа-регионала Сергея Кацубы и экс-заместителя главы "Нафтогаза Украины" Александра Кацубы.

Генпрокурор ответил, что знает, кому оно принадлежит, но пока поделиться этой информацией не может.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ЛуценкоЯнуковичШвейцарияскандал
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