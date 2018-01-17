У листі на сайті ДП "Антонов" звинуватили Кабмін і Гройсмана у перешкоджанні роботи

9159 переглядів
Середа, 17 січня 2018, 20:19

На сайті ДП "Антонов" опублікували лист, у якому нібито звинуватили Кабінет міністрів та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у перешкоджанні роботи підприємства.

Відкритий лист поширили ввечері 17 січня.

Однак пізніше у ДП "Антонов" заявили, що його на сайті підприємства опублікували хакери.

У ньому розповідалося, що "Кабінет Міністрів України на чолі з прем'єр-міністром не тільки не надає належної підтримки, але і будь-якими шляхами намагається ускладнити роботу флагмана вітчизняного авіабудування".

У листі поскаржилися, що Кабмін на чолі з Гройсманом нібито "пропонує вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення проблем інших підприємств концерну, всупереч думці керівництва "Укроборонпрому".

Таке рішення у листі нібито від керівництва ДП "Антонов" назвали "недалекоглядним" і стверджували, що воно може зірвати міжнародні домовленості.

Теми: Кабінет міністрів Гройсман авіа
powered by lun.ua
По темі
ДП "Антонов": лист з критикою Кабміну опублікували хакери 17 січня 2018, 22:50
Аваков проти обраного кандидата на голову служби у справах ветеранів АТО 17 січня 2018, 13:53
Віце-спікер ВР просить в уряду звіт про втрати від блокади Донбасу 17 січня 2018, 12:43
Усі новини
Головні новини
ДП "Антонов": лист з критикою Кабміну опублікували хакери
Головні новини дня – за 60 секунд
ЄС закликав Київ відмовитися від е-декларування активістів
Сестра Розенблата купила за 4 мільйони квартиру в Німеччині
Усі новини
здоров'я

Бактерії можуть "ховатися" у посудомийці – вчені

афіша

7 подій тижня, які варто відвідати