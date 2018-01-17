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У листі на сайті ДП "Антонов" звинуватили Кабмін і Гройсмана у перешкоджанні роботи

Середа, 17 січня 2018, 19:19

На сайті ДП "Антонов" опублікували лист, у якому нібито звинуватили Кабінет міністрів та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у перешкоджанні роботи підприємства.

Відкритий лист поширили ввечері 17 січня.

Однак пізніше у ДП "Антонов" заявили, що його на сайті підприємства опублікували хакери.

У ньому розповідалося, що "Кабінет Міністрів України на чолі з прем'єр-міністром не тільки не надає належної підтримки, але і будь-якими шляхами намагається ускладнити роботу флагмана вітчизняного авіабудування".

У листі поскаржилися, що Кабмін на чолі з Гройсманом нібито "пропонує вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення проблем інших підприємств концерну, всупереч думці керівництва "Укроборонпрому".

Таке рішення у листі нібито від керівництва ДП "Антонов" назвали "недалекоглядним" і стверджували, що воно може зірвати міжнародні домовленості.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГройсманавіа
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