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ДП "Антонов": лист з критикою Кабміну опублікували хакери

Середа, 17 січня 2018, 21:50
ДП Антонов: лист з критикою Кабміну опублікували хакери

У ДП "Антонов" стверджують, що відкритий лист з критикою Кабінету міністрів та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана опублікували хакери.

Про це УП повідомила прес-служба відомства.

"ДП "Антонов" має офіційно повідомити, що ввечері 17 січня відбулася хакерська атака на офіційний сайт підприємства www.antonov.com з розміщенням в розділі "Новини" фейкової інформації "Відкритий лист", - зазначила прес-служба підприємства.

Її представники назвали публікацію листа "провокацією".

"ДП "Антонов" повідомляє, що це провокація. Так званий "відкритий лист" не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені у ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави", - наголосили у прес-службі.

Як відомо, 17 січня 2018 року на сайті ДП "Антонов" був опублікований відкритий лист, в якому керівництво підприємства нібито звинуватило Кабінет міністрів та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у перешкоджанні роботи підприємства.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГройсманавіа
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