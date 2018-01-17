В письме ГП "Антонов" обвинили Кабмин и Гройсмана в препятствовании работы

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Среда, 17 января 2018, 20:19

На сайте ГП "Антонов" опубликовали письмо, в котором якобы обвинили Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия.

Открытое письмо распространили вечером 17 января.

Однако позже в ГП "Антонов" заявили, что его на сайте предприятия опубликовали хакеры.

В нем рассказывалось, что "Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается усложнить работу флагмана отечественного авиастроения".

В письме пожаловались, что Кабмин во главе с Гройсманом якобы "предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства" Укроборонпрома".

Такое решение в письме якобы от руководства ГП "Антонов" назвали "недальновидным" и утверждали, что оно может сорвать международные договоренности.

Темы: Кабинет министров Гройсман авиа
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