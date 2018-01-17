ГП "Антонов": письмо с критикой Кабмина опубликовали хакеры

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Среда, 17 января 2018, 22:50

В ГП "Антонов" утверждают, что открытое письмо с критикой Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовали хакеры.

Об этом УП сообщила пресс-служба ведомства.

"ГП "Антонов" должно официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковых информации "Открытое письмо", - отметила пресс-служба предприятия.

Ее представители назвали публикацию письма "провокацией".

"ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государство", - отметили в пресс-службе.

Как известно, 17 января 2018 на сайте ГП "Антонов" было опубликовано открытое письмо, в котором руководство предприятия якобы обвинило Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия.

Темы: Кабинет министров Гройсман авиа
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