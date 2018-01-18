Порошенко заявив, що закон про Антикорупційний суд має відповідати Веніціанці

Президент Петро Порошенко та представники громадських організацій обговорили створення Антикорупційного суду, скасування декларування для антикорупційних активістів, моніторинг Prozorro, Суспільне мовлення та реформу НСТУ.

Про це повідомив виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин на свій сторінці у Facebook.

"Антикорупційний Суд треба забезпечити законодавчою базою до березня 2018 року. Дискусії по окремим положенням у парламенті доцільні, ультиматимуми з будь-якої сторони - ні. Спільна мета - повна відповідність законодавству та рекомендаціям Венеційської комісії, але тільки її", - написав Юрчишин за результатами зустрічі.

За словами Юрчишина, президент підтримує скасування декларування для антикорупційних активістів.

"Скасування декларування для антикорупційних активістів. Президент однозначно за. Його політична сила вкотре вносить це питання в порядок денний. Так, політики вимагають ширшого звіту для громадських організацій, але який саме це має бути звіт - треба узгодити з ГО. Чи в парламентській дискусії, чи в інший спосіб. Але теж не відкладаючи до квітня", - вважає виконавчий директор TI.

Юрчишин стверджує, що Порошенко пообіцяв підписати законопроект №4738-д про моніторинг публічних закупівель. Він розширює повноваження Державної аудиторської служби України у сфері моніторингу публічних закупівель. У Prozorro його назвали "ще одним кроком для підвищення ефективності та зменшення корупційних схем".

Як повідомила шеф-редактор ГО "Детектор медіа" Наталія Лігачова, під час зустрічі відбулась також дискусія про Суспільне мовлення, зокрема, про його недофінансування. За її словами, президент пообіцяв підтримати належне фінансування.

Порошенко звернув увагу на те, що в Західній Європі вже перейнялися боротьбою на законодавчому рівні з дезінформацією і фейками в ЗМІ і Україні теж потрібно діяти в цьому напрямку. Він зажадав створити і публічно презентувати принципи редакційної політики НСТУ за типом ВВС.

Лігачова зазначила, що Редакційний Статут НСТУ готується для презентації в лютому.

На зустрічі були присутні представники фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Міжнародного фонду "Відродження", "Комітету виборців України", ГО "Детектор медіа", ВГО "Громадська мережа "ОПОРА".

Водночас, як уточнив народний депутат Сергій Лещенко, на зустрічі з боку громадського сектору також були присутні штатні співробітники БПП.

У відповідь на критику читачів з приводу складу запрошених, Юрчишин звернув увагу, що списки складалися в АП.

"Видно таке розуміння громадського сектору в БПП. Список же ж АП формував", - відповів Юрчишин.

Як відомо, 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді.

Центр протидії корупції, проаналізувавши проект, заявив, що він не відповідає ключовим рекомендаціям Венеціанської комісії.

Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом зобов’язань перед міжнародними партнерами.

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