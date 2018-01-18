Порошенко заявил, что закон об Антикоррупционном суде должен соответствовать Веницианке

Президент Петр Порошенко и представители общественных организаций обсудили создание Антикоррупционного суда, отмена декларирования для антикоррупционных активистов, мониторинг Prozorro, Общественное вещание и реформу НСТУ.

Об этом сообщил исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин на свой странице в Facebook.

"Антикоррупционный Суд надо обеспечить законодательной базой до марта 2018 года. Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматимумы с любой стороны - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии, но только ее", - написал Юрчишин по результатам встречи.

По словам Юрчишина, президент поддерживает отмену декларирования для антикоррупционных активистов.

"Отмена декларирования для антикоррупционных активистов. Президент однозначно за. Его политическая сила еще раз вносит этот вопрос в повестку дня. Так, политики требуют более широкого отчета для общественных организаций, но какой именно это должен быть отчет - надо согласовать с ГО. Или в парламентской дискуссии, другим способом. Но тоже не откладывая до апреля", - считает исполнительный директор TI.

Юрчишин утверждает, что Порошенко пообещал подписать законопроект №4738-д о мониторинге публичных закупок. Он расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины в сфере мониторинга публичных закупок. В Prozorro его назвали "еще одним шагом для повышения эффективности и уменьшения коррупционных схем".

Как сообщила шеф-редактор ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева, во время встречи состоялась также дискуссия об Общественном вещании, в частности, о его недофинансировании. По ее словам, президент пообещал поддержать надлежащее финансирование.

Порошенко обратил внимание на то, что в Западной Европе уже озаботились о борьбе на законодательном уровне с дезинформацией и фейками в СМИ и Украине тоже нужно действовать в этом направлении. Он потребовал создать и публично презентовать принципы редакционной политики НСТУ по типу ВВС.

Лигачева отметила, что Редакционный Устав НСТУ готовится к презентации в феврале.

На встрече присутствовали представители фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Международного фонда "Возрождение", "Комитета избирателей Украины", ОО "Детектор медиа", ВОО "Гражданская сеть "ОПОРА".

В то же время, как уточнил народный депутат Сергей Лещенко, на встрече со стороны общественного сектора также присутствовали штатные сотрудники БПП.

В ответ на критику читателей по поводу состава приглашенных, Юрчишин обратил внимание, что списки составлялись в АП.

"Видно такое понимание общественного сектора в БПП. Список же же АП формировал", - ответил Юрчишин.

Как известно, 22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде.

Центр противодействия коррупции, проанализировав проект, заявил, что он не соответствует основным рекомендациям Венецианской комиссии.

Международный валютный фонд уведомил украинские власти, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

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