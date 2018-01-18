Через снігопади рух вантажівок обмежили ще в кількох областях

В Україні через снігопад обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту ще в двох областях - Миколаївській та Чернігівській, всього обмеження діє в семи областях.

Про це свідчать дані Укравтодору та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на ранок 18 січня у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Чернігівській та Миколаївській областях обмежено рух великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг.

Зазначається, що заборону на рух вантажівок введено через непогоду, оскільки необхідно забезпечити безперебійну роботу снігоочисної техніки.

Там додають, що у місцях відстою великогабаритного транспорту на час обмеження працюватимуть мобільні пункти обігріву.

Наразі для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг залучено 1089 одиниць техніки та 1409 працівників Укравтодору.

В ДСНС повідомляють, що протягом минулої доби проведено буксирування 59 автомобілів та надано допомогу 76 громадянам.

Через непогоду були знеструмлені 63 населені пункти (Полтавська – 46, Сумська – 7, Кіровоградська – 5, Черкаська – 4, Дніпропетровська – 1).

В свою чергу в КП "Київпастранс" заявили, що повністю готові до роботи під час снігопадів.

Там зазначили, що у наявності є 45 одиниць техніки - снігоочисників трамвайних колій, бульдозерів, екскаваторів, навантажувачів, тракторів із відвалом.

Наразі сніг у столиці прибирають 69 бригад "Київпастрансу", до роботи задіяно понад 200 працівників.

Також додають, що напередодні придбали 130 тонн соляної суміші та 410 тонн піску.

Крім того, була збільшена кількість рухомого складу на маршрутах.

Зазначається, що спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу у Волинській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях, невеликий сніг з дощем у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області.