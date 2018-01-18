Жодних замахів на Януковича не було – співробітник УДО

Жодних замахів на колишнього президента Віктора Януковича в лютому 2014 року не було.



Про це 18 січня під час допиту в Оболонському районному суді Києва сказав співробітник Управління держохорони Віктор Різниченко.

Різниченко заявив, що не має жодної інформації про існування загроз життю Януковича в листопаді 2013-лютому 2014 року.

Він також повідомив подробиці епізоду, коли автомобіль одного з охоронців екс-президента – Дмитра Іванцова – був обстріляний на виїзді з Києва в лютому 2014 року.

"Був один факт коли ми виїхали з Києва на Харків (21 лютого -ред.). Домовилися зустрітися на 110-му кіломтері. Коли ми зустрілися, Іванцов повідомив, що на одному з блокпостів його автомобіль був обстріляний, куля пробила водійські двері, влучила в магазин пістолета Глок і зруйнувала його", – розповів Різниченко.

Водночас співробітник УДО зазначив, що це авто рухалося самостійно, а не в кортежі Януковича.

На уточнююче запитання, Різниченко заявив також, що Янукович не перебував у цій машині і взагалі ніколи не їздив на вказаному авто – Toyota Prada.

Він зробив припущення, що авто Іванцова могло бути обстріляне, коли не зупинилося на блокпосту.

Читайте також: Янукович: Я не втік, але мені соромно

Як відомо, Віктор Янукович заявляв про спробу замаху на нього після втечі з Києва в лютому 2014 року. Він заявив, що його кортеж обстріляли.

Також він повідомляв про обстріл машин своїх соратників, в тому числі - тодішнього спікера Ради Володимира Рибака. Сам Рибак це спростував, назвавши абсурдом і брехнею.

Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей відзначав, що на екс-президента України Віктора Януковича не було жодного факту замаху.