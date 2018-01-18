Никаких покушений на Януковича не было – сотрудник УГО

Никаких покушений на бывшего президента Виктора Януковича в феврале 2014 года не было.



Об этом 18 января во время допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко.



Ризниченко заявил, что не имеет никакой информации о существовании угроз жизни Януковича в ноябре 2013-феврале 2014 года.



Он также сообщил подробности эпизода, когда автомобиль одного из охранников экс-президента - Дмитрия Иванцова - был обстрелян на выезде из Киева в феврале 2014 года.



"Был один факт, когда мы выехали из Киева на Харьков (21 февраля -ред.). Договорились встретиться на 110 километре. Когда мы встретились, Иванцов сообщил, что на одном из блокпостов его автомобиль был обстрелян, пуля пробила водительскую дверь, попала в магазин пистолета Глок и разрушила его", - рассказал Ризниченко.



В то же время сотрудник УГО отметил, что это авто двигалось самостоятельно, а не в кортеже Януковича.



На уточняющий вопрос, Ризниченко заявил также, что Янукович не находился в этой машине и вообще никогда не ездил на указанном авто - Toyota Prada.



Он предположил, что авто Иванцова могло быть обстреляно, когда не остановилось на блокпосту.

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Как известно, Виктор Янукович заявлял о попытке покушения на него после бегства из Киева в феврале 2014 года. Он заявил, что его кортеж обстреляли.

Также он сообщал об обстрелах машин своих соратников, в том числе – тогдашнего спикера Рады Владимира Рыбака. Сам Рыбак это опроверг, назвав абсурдом и ложью.

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей отмечал, что на экс-президента Украины Виктора Януковича не было ни одного факта покушения.