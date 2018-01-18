Шабуніну змінили підозру на побиття журналіста, йому "світить" 5 років

Слідство перекваліфікувало справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє ЦПК.

Зокрема тепер йому інкримінують ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу, тобто нанесення журналісту легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Якщо провину активіста доведуть, йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Раніше Шабуніна підозрювали за ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За даними центру, підозра була змінена 15 січня і вручена 18-го слідчим Дніпровського управління поліції Чеберяком.

Досудове слідство, зі слів слідчого, завершено і обирати запобіжний захід підозрюваному не будуть. Справу найближчим часом буде скеровано до суду.

За словами адвоката підозрюваного Олени Щербан, відсутність бажання у слідчих та прокурорів обирати запобіжний захід означає, що її підзахисний не ухиляється від розслідування та не несе жодної загрози суспільству.

"Що важко співставити зі злочином, який інкримінують Віталію Шабуніну. Це знову ж таки дає підстави говорити про політичну природу справи", - зазначає вона.

У ЦПК вважають, що перекваліфікація справи на статтю з більшою відповідальністю - це продовження тиску на організацію.

Центр нагадує, що вказану статтю слідчі вже намагалися інкримінувати активісту влітку, проте в останній момент передумали.

"З того часу, наскільки нам відомо, в матеріалах справи не з′явилося жодних додаткових доказів, які б підтверджували факт перешкоджання саме журналістській діяльності, тому для нас очевидно, що мотивація такої зміни виключно політична", - додає адвокат голови ЦПК.

Як відомо, 8 червня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".