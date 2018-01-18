Найєм перерахував мінуси закону про реінтеграцію

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм вважає, що прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу містить низку недоліків.

Про це він повідомляє у Facebook.

Нардеп бачить в законі два основних недоліки. Перший, на його думку, це те, що в ньому прописані "безпрецедентні і неявні повноваження для всіх осіб, які притягнуті до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях".

Зокрема, каже Найєм, ці люди отримують право застосовувати зброю і спецзасоби, затримувати і доставляти підозрюваних в поліцію, перевіряти документи, а в разі їх відсутності - затримувати для встановлення особи.

Також вони можуть здійснювати особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів, мають право тимчасово забороняти або обмежувати рух транспортних засобів і пішоходів, входити до приміщень, включаючи житлові, використовувати транспортні засоби осіб і таке інше.

"Такі повноваження зрозумілі в разі війни і для конкретного кола осіб. Але в даному випадку, повторюся, ці повноваження набирають чинності при дуже неточно розписаних умовах і для дуже широкого кола осіб", - обурюється депутат.

Другим великим недоліком він вважає той факт, що закон дає президенту особисто, без Верховної Ради, вирішувати, як використовувати ВСУ та інші військові формування.

"Фактично це означає, що законопроект наділяє президента правом одноосібно, без подальшого парламентського контролю, вирішувати питання про застосування Збройних сил та інших військових формувань, що прямо суперечить п. 33 ст. 85 Конституції", - пише нардеп.

Крім того, за словами Найєма, тепер кордони і перелік тимчасово окупованих населених пунктів у Донецькій і Луганській областях будуть визначатися президентом за поданням Міноборони та на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

"Ця норма частково суперечить положенням Конституції, в якій не передбачені такі повноваження президента", - зазначає нардеп.

Також, каже він, в документі є дуже спірний момент – з якої дати вести відлік окупації.

"У законопроекті не вказана точна дата окупації окремих територій Донецькій і Луганській областях. У документі є тільки відсильна норма до закону про Крим", - пише Найєм.

Крім того, за його словами, хоча законопроект і досить однозначно покладає всю відповідальність за моральний і матеріальний збиток Україні на Росію, в законопроекті не вказано ні період, ні умови заподіяння такої шкоди, ні територія, на якій це сталося.

Є, на думку депутата, в законі і проблеми з порядком перетину лінії розмежування.

"Порядок переміщення осіб і товарів на/з окупованої території встановлює Кабінет міністрів. Але ці норми можуть бути повністю проігноровані командувачем об'єднаних сил", - відзначає він.

"З практичної точки зору документ матиме мінімальний вплив на реальне життя цивільного населення, дещо змінить модальність ведення військових дій. Тим часом, історично документ може стати важливим аргументом в міжнародних судах для відшкодування збитку, нанесеного Російською Федерацією за три роки окупації українських територій", - резюмує депутат.

Як відомо, у четвер Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. За відповідне рішення проголосували 280 нардепів.