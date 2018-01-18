Найем перечислил минусы закона о реинтеграции

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем считает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса содержит ряд недостатков.

Об этом он сообщает в Facebook.

Нардеп видит в законе два основных недостатка. Первый, по его мнению, это то, что в нем прописаны "беспрецедентные и неявные полномочия для всех лиц, которые привлечены к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях".

В частности, говорит Найем, эти люди получают право применять оружие и спецсредства, задерживать и доставлять подозреваемых в полицию, проверять документы, а в случае их отсутствия - задерживать для установления личности.

Также они могут осуществлять личный досмотр, осмотр вещей, транспортных средств, имеют право временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств и пешеходов, входить в помещения, включая жилые, использовать транспортные средства лиц и т.п.

"Такие полномочия понятны в случае войны и для конкретного круга лиц. Но в данном случае, повторюсь, эти полномочия выступают в силу при очень не точно расписанных условиях и для очень широкого круга лиц", - возмущается депутат.

Вторым большим недостатком он считает тот факт, что закон дает президенту самолично, без Верховной Рады, решать, как использовать ВСУ и другие воинские формирования.

"Фактически это означает, что законопроект наделяет президента правом единолично, без последующего парламентского контроля решать вопрос о применении Вооруженных сил и других военных формирований, что прямо противоречит п. 33 ст. 85 Конституции", - пишет нардеп.

Кроме того, по словам Найема, теперь границы и перечень временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом по представлению Минобороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

"Эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента", - отмечает нардеп.

Также, говорит он, в документе есть очень спорный момент - с какой даты вести отсчет оккупации.

"В законопроекте не указана точная дата оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областях. В документе есть только отсылочная норма к закону о Крыме", - пишет Найем.

Кроме того, по его словам, хотя законопроект и достаточно однозначно возлагает всю ответственность за моральный и материальный ущерб Украине на Россию, в законопроекте не указаны ни период, ни условия причинения такого ущерба, ни территория, на которой это произошло.

Есть, по мнению депутата, в законе и проблемы с порядком пересечения линии разграничения.

"Порядок перемещения лиц и товаров на/с оккупированные территории устанавливает Кабинет министров. Но эти нормы могут быть полностью проигнорированы командующим объединенных сил", - отмечает он.

"С практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, несколько изменит модальность ведения военных действия. Между тем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий", - резюмирует депутат.

Как известно, в четверг Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.