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ВР заборонила росіянам купувати держпідприємства в Україні

Четвер, 18 січня 2018, 13:45
ВР заборонила росіянам купувати держпідприємства в Україні

Верховна Рада заборонила юридичним та фізичним особам-резидентам країни-агресора брати участь у приватизації в Україні.

Таку правку декількох фракцій ухвалив парламент, голосуючи за закон про приватизацію державного майна.

Так перед голосуванням доповідач закону Андрій Іванчук зачитав загальну поправку до ст.8, згідно з якою не можуть бути покупцями об’єктів приватизації  "Юридичні особи, бенефіціари-власники 10% і більше акцій підприємств, які є резидентом держави, визнаної Кабінетом міністрів і ВР державою-агресором".

"Вказане положення не застосується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабміну, окрім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора та фізичні особи-громадяни та/або резиденти держави, визнаної ВР державою агресором", - зачитав формулювання Іванчук.

Як відомо, ВР своєю постановою 27 січня 2015 року визнала Росію державою-агресором.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: приватизаціяВерховна РадазаконодавствоРосія
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