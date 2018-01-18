ВР заборонила росіянам купувати держпідприємства в Україні

Верховна Рада заборонила юридичним та фізичним особам-резидентам країни-агресора брати участь у приватизації в Україні.

Таку правку декількох фракцій ухвалив парламент, голосуючи за закон про приватизацію державного майна.

Так перед голосуванням доповідач закону Андрій Іванчук зачитав загальну поправку до ст.8, згідно з якою не можуть бути покупцями об’єктів приватизації "Юридичні особи, бенефіціари-власники 10% і більше акцій підприємств, які є резидентом держави, визнаної Кабінетом міністрів і ВР державою-агресором".

"Вказане положення не застосується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабміну, окрім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора та фізичні особи-громадяни та/або резиденти держави, визнаної ВР державою агресором", - зачитав формулювання Іванчук.

Як відомо, ВР своєю постановою 27 січня 2015 року визнала Росію державою-агресором.